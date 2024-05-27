История с грабежом российских активов подходит к финалу

Политнавигатор Финал истории с грабежом российских активов давно анонсировали «цивилизованные» бандиты Запада, но реализовывать не рисковали – всё же понимали, насколько серьезными могут быть последствия для них самих.
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