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История с грабежом российских активов подходит к финалу

История с грабежом российских активов подходит к финалу

Политнавигатор Финал истории с грабежом российских активов давно анонсировали «цивилизованные» бандиты Запада, но реализовывать не рисковали – всё же понимали, насколько серьезными могут быть последствия для них самих.

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