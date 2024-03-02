ЛДПР сделала новое предложение губернатору Пензенской области: «Направить деньги в интересах жителей»

ПЕНЗА, 2 марта, ФедералПресс. ЛДПР направила письмо в адрес главы Пензенской области. Суть предложения партии заключается в расходовании средств, высвобождаемых после списания задолженности перед федеральным бюджетом, на благо жителей региона.
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