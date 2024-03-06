WP: Жена Зеленского отказалась посетить выступление Байдена в США

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Жена украинского президента Елена Зеленская отклонила приглашение на выступление американского лидера Джо Байдена перед сенатом и палатой представителей конгресса США.
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