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WP: Жена Зеленского отказалась посетить выступление Байдена в США

WP: Жена Зеленского отказалась посетить выступление Байдена в США

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Жена украинского президента Елена Зеленская отклонила приглашение на выступление американского лидера Джо Байдена перед сенатом и палатой представителей конгресса США.

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