«Пережуют и выплюнут». Как Белоруссия спаслась, оказавшись на краю пропасти

Шесть лет назад, летом 2020 года, для Белоруссии наступило время суровых испытаний, когда страна оказалась на грани хаоса, и во многом решения, принятые ее президентом, позволили предотвратить катастрофу.
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