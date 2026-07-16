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ИА Регнум

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«Пережуют и выплюнут». Как Белоруссия спаслась, оказавшись на краю пропасти

«Пережуют и выплюнут». Как Белоруссия спаслась, оказавшись на краю пропасти

Шесть лет назад, летом 2020 года, для Белоруссии наступило время суровых испытаний, когда страна оказалась на грани хаоса, и во многом решения, принятые ее президентом, позволили предотвратить катастрофу.

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