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Добрый Мир

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Загадка нового зама Шойгу: Слухи о новом назначении экс-главы Минобороны обретают форму

Загадка нового зама Шойгу: Слухи о новом назначении экс-главы Минобороны обретают форму

В Сети внезапно стала распространяться информация о том, что секретаря Совбеза России Сергея Шойгу могут назначить новым главой Свердловской области вместо Евгения Куйвашева.

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