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Как изменились цены на лекарства в Мангистау

Как изменились цены на лекарства в Мангистау

В январе подорожали 10 из 32 лекарственных наименований. Данные о стоимости лекарственных препаратов в Мангистауской области представили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

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