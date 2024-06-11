Собянин: С начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

С 2011 года появилось свыше 200 спортивных сооружений Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о том, что с 2011 года в Москве появилось свыше 200 спортивных объектов, среди которых как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения.