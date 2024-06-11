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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: С начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Собянин: С начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

С 2011 года появилось свыше 200 спортивных сооружений Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о том, что с 2011 года в Москве появилось свыше 200 спортивных объектов, среди которых как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения.

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