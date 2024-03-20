Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • АндрейБорков
    Землетрясение маг...
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Чтоб неповадно было никому!

Важнейшие     заявления    Верховного   Главнокомандующего  на  заседании  коллегии  ФСБ.Народ России ждёт от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий.

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