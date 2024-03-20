Чтоб неповадно было никому!

Страна и люди

Важнейшие заявления Верховного Главнокомандующего на заседании коллегии ФСБ.Народ России ждёт от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий.