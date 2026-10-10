Любовь как лекарство: как Никита и Мария Зайцева нашли вдохновение и гармонию

Любовь — это не только романтика, но и мощный источник вдохновения, который способен изменить жизнь. Об этом рассказали Никита и Мария Зайцева, поделившись подробностями работы над новой песней «Все слова о любви» и неожиданными открытиями, которые они сделали на этом пути.