Отели Таиланда против введения налога на выезд для туристов

Ассоциация отелей Таиланда (Thai Hotels Association, THA) выступила против предложенного закона о введении туристического сбора и налога на выезд из страны, который предусматривает плату в размере 1000 бат (примерно 2550 рублей) за каждого пассажира.
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