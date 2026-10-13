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Царьград

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Караник: 29% исследователей Беларуси — молодые ученые

Караник: 29% исследователей Беларуси — молодые ученые

Молодые исследователи составляют 29% от общего числа ученых Беларуси, а их проекты сосредоточены на биотехнологиях, цифровых технологиях и новых материалах, заявил председатель Президиума НАН Владимир Караник на конференции «Молодежь в науке — 2026» в Минске.

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