Караник: 29% исследователей Беларуси — молодые ученые

Молодые исследователи составляют 29% от общего числа ученых Беларуси, а их проекты сосредоточены на биотехнологиях, цифровых технологиях и новых материалах, заявил председатель Президиума НАН Владимир Караник на конференции «Молодежь в науке — 2026» в Минске.
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