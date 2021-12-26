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Кьер о приступе у Эриксена: «Кошмарный», «непостижимый» – даже этими словами не описать момент»

Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер поделился воспоминаниями о том, как помогал спасти жизнь хавбеку Кристиану Эриксену после того, как у него остановилось сердце во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).

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