Убийство Даши Дугиной: Осуждённый узнал о своём участии в преступлении лишь из новостей

Выяснилось, как один из осуждённых по делу об убийстве Дугиной узнал и своём участии в преступлении.Из судебных материалов выяснилось, как осужденный по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной узнал о своём участии в преступлении.
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