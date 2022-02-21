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Начался серийный выпуск контроллеров FADU для твердотельных накопителей корпоративного класса

Начался серийный выпуск контроллеров FADU для твердотельных накопителей корпоративного класса

Компания FADU Technology, специализирующая на разработке высокопроизводительных контроллеров для твердотельных накопителей и решений для центров обработки данных, сообщила, что её контроллеры FC3081 и FC4121 находятся в серийном производстве.

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