Начался серийный выпуск контроллеров FADU для твердотельных накопителей корпоративного класса

Компания FADU Technology, специализирующая на разработке высокопроизводительных контроллеров для твердотельных накопителей и решений для центров обработки данных, сообщила, что её контроллеры FC3081 и FC4121 находятся в серийном производстве.
Компания FADU Technology, специализирующая на разработке высокопроизводительных контроллеров для твердотельных накопителей и решений для центров обработки данных, сообщила, что её контроллеры FC3081 и FC4121 находятся в серийном производстве.
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