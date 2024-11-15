Погибшего на СВО экс-главу Цимлянского района опознали по ДНК и документам

Владимира Светличного похоронят в ближайшее время.В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший глава Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный, который добровольно отправился на фронт после обвинительного приговора.
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