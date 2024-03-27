Появились первые версии неожиданной смерти польского генерала Марчака

ВС Польши сообщили о смерти бригадного Адама Марчака. Ряд источников не исключают, что он ушёл из жизни на УкраинеОперативное командование польских ВС сообщило, что 26 марта по естественным причинам скончался бригадный генерал Адам Марчак.
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