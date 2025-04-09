Президент Венесуэлы подписал указ о чрезвычайном экономическом положении в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения сроком на 60 дней, направленного на поддержку производственного сектора в условиях, как он выразился, «экономической войны со стороны США».
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