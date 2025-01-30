Росгвардия продолжает работу в новых регионах России

Бойцы спецназа «Стальной бригады» Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по прикрытию государственной границы Российской Федерации, сбили запущенный с территории Украины беспилотник «Баба-Яга», нацеленный на объекты инфраструктуры Белгородской области.
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