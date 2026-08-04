Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

В российском аэропорту нашли школьные тетради с драгоценным сюрпризом

В российском аэропорту нашли школьные тетради с драгоценным сюрпризом

В аэропорту Пулково сотрудники таможни нашли две подозрительные посылки из Шри-Ланки. Внутри — тетради в клетку с полостями в страницах, в которых лежали пакетики с огранеными драгоценными камнями с ценниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии