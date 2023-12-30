Капитан "Вашингтона" Овечкин не может забить в основное время матча 18 игр кряду

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог отличиться результативными действиями в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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