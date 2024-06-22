Медведев: американцы продолжают держать всех за полных придурков

АГ Александр Гуреев Он был и остался им, чего выеб... Мы ещё помним твоё ДЕНЕГ НЕТ, А ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ. До сих пор держимся, до какого времени интересно.

Eduard Точно! С одной стороны мигранты СЩА всем про Свободу говорят,а с другой всем оюьяснчют,что все их рабы потому что "доллар"!