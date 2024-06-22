Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Берлизов
    Похоже, единственное, что ты умеешь, это копипастить то, что написали другие. При попытках родить нечто самостоятельн...Красные буржуи: к...
  • виталий панов
    Интересно получается,с начала говорили,хочешь выступать на олимпиаде без флага,гимна,отречения от Родины,езжай за сво..."КАК ОБЪЯСНИТЬ СО...
  • HotRS
    Можно сказать, что солома. Если раньше все переваривались в СА и была единая система образования и госпропаганда, то ...А копнуть самим н...

Медведев: американцы продолжают держать всех за полных придурков

Медведев: американцы продолжают держать всех за полных придурков

Американцы продолжают держать всех за полных придурков. Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 «катюша»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АГ
Александр Гуреев
Он был и остался им, чего выеб... Мы ещё помним твоё ДЕНЕГ НЕТ, А ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ. До сих пор держимся, до какого времени интересно.
Ответить
5 час.
Eduard
Точно! С одной стороны мигранты СЩА всем про Свободу говорят,а с другой всем оюьяснчют,что все их рабы потому что &quot;доллар&quot;!
Ответить
5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДЕНЕГ НЕТ, А ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ...ДАМ никогда это не говорил...Это народное творчество...и не надо ЛГАТЬ....
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх