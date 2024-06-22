Американцы продолжают держать всех за полных придурков. Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 «катюша»).
Медведев: американцы продолжают держать всех за полных придурков
Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Он был и остался им, чего выеб... Мы ещё помним твоё ДЕНЕГ НЕТ, А ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ. До сих пор держимся, до какого времени интересно.
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5 час.
Eduard
Точно! С одной стороны мигранты СЩА всем про Свободу говорят,а с другой всем оюьяснчют,что все их рабы потому что "доллар"!
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5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДЕНЕГ НЕТ, А ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ...ДАМ никогда это не говорил...Это народное творчество...и не надо ЛГАТЬ....
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2 час.
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