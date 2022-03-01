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Максимально тезисно о новых санкциях против России

Максимально тезисно о новых санкциях против России

Коллективный Запад решил расчехлиться на самые-самые санкции Среди главных инструментов: а) отключение некоторых российских банков от системы SWIFT; б) заморозка доступных Западу активов российского Центробанка, чтобы он не мог «использовать м.

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