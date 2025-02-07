Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Страшные кадры: малышка ползла ночью по автомобильной дороге... (ФОТО, ВИДЕО)

Страшные кадры: малышка ползла ночью по автомобильной дороге... (ФОТО, ВИДЕО)

Все СМИ написали про годовалую девочку, которую ночью на подмосковной трассе спас водитель. Член совета по правам человека Марина Ахмедова решила поднять проблему ассимиляции мигрантов и отметить нечастый случай, когда мигрант стал не героем криминальной хроники, а спасителем малышки: «Водитель - Бахтиёр, и он родом из Таджикистана, но давно живет в России и имеет российское гражданство», — пишет Ахмедова.

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