Посол Нечаев: РФ не получала от Шольца предложений по Украине

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa Российская сторона приняла к сведению заявление канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости начала переговоров по Украине, однако никаких конкретных предложений не получала, сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 17 сентября.