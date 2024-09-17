Посол Нечаев: РФ не получала от Шольца предложений по Украине

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa Российская сторона приняла к сведению заявление канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости начала переговоров по Украине, однако никаких конкретных предложений не получала, сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 17 сентября.
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