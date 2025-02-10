🚑 В Крыму во время зимних катаний 10 человек получили травмы На Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в выходные дежурили спасатели.
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🚑 В Крыму во время зимних катаний 10 человек получили травмы На Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в выходные дежурили спасатели.