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Пиоли об игре на ничью в матче с «Зальцбургом»: «Милан» не может сесть в оборону и сдерживать соперника»

Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Ред Булл Зальцбург». «Милан» и «Зальцбург» завтра сыграют за второе место в группе.

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