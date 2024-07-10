В Екатеринбурге пройдет фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024. В эти выходные участников ждут соревнования по триатлону, заплывы и забеги

13 и 14 июля в Екатеринбурге пройдет второй фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024. В субботу в акватории Городского пруда пройдут заплывы SWIMSTAR на дистанциях 1 миля (1,8 км) и 2 морские мили (3,6 км).