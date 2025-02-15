Армия России освободила Ямполовку, расширяя свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец (КАРТА)

Армия России освободила село Ямполовка в Краматорском районе ДНР. На лиманском направлении российские войска снова расширили свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец, фактически выбив ВСУ из Ямполовки и продвинувшись в сторону Лимана на глубину более 1 км.