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Армия России освободила Ямполовку, расширяя свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец (КАРТА)

Армия России освободила Ямполовку, расширяя свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец (КАРТА)

Армия России освободила село Ямполовка в Краматорском районе ДНР. На лиманском направлении российские войска снова расширили свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец, фактически выбив ВСУ из Ямполовки и продвинувшись в сторону Лимана на глубину более 1 км.

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