Армия России освободила Ямполовку, расширяя свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец (КАРТА)

Армия России освободила село Ямполовка в Краматорском районе ДНР. На лиманском направлении российские войска снова расширили свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец, фактически выбив ВСУ из Ямполовки и продвинувшись в сторону Лимана на глубину более 1 км.
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