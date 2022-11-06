Этот таинственный мир

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Нравится эта околонаучная фантастика на околобожественные темы - мля, никто не видел, ничем не доказано существование...Древний индуистск...
  • Валентина Литвяк
    Только Вера в Бога,   молитва и пост, есть спасение нашего государства и его народов. Только потом Армия Флот и ВКС.Гипотеза симуляци...
  • Евгений Решетников
    Шесть раз открывали и закрывали за ненадобностью и только Колумб, сука, открыл, а закрыть за собой забыл...Люди открывали Ам...

Картина дня

наверх