Отмена «русских» святынь: на Украине началась борьба с иконами

Украинская сторона отменяет почитание икон, связанных с Россией и Русской Православной Церковью.Священник Владислав Сулейманов, помощник главного военного священника в зоне СВО, заявил, что на Украине началась скрытая борьба с иконами, которые считаются «русскими».