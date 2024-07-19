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Царьград

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Отмена «русских» святынь: на Украине началась борьба с иконами

Отмена «русских» святынь: на Украине началась борьба с иконами

Украинская сторона отменяет почитание икон, связанных с Россией и Русской Православной Церковью.Священник Владислав Сулейманов, помощник главного военного священника в зоне СВО, заявил, что на Украине началась скрытая борьба с иконами, которые считаются «русскими».

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