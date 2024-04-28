Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    А почему ты так безграмотно пишешь? Мытя, в якой школи ты вчився?😀Жизнь среди русск...
  • Александр Симаков
    У вас в Латвии весь бюджет в десять раз меньше, чем бюджет нашего МО.  У вас там и размахнутсья негде.  Что касается ...Это преступление
  • Иван Агеев
    Тебя просили ссылку дать на закон в Америке, а не твои рассуждения ни о чём! Что ты крутишь хвостом, как сука? Прищем...Жизнь среди русск...

Это преступление

Это преступление

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Хотела было эту тему обойти вниманием и проигнорировать, дабы не набрасывать на вентилятор, уж больно токсическая, но всё-таки не удержалась.

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Комментарии
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Александр Симаков
В любом случае поменьше, чем у  вас в Латвии.
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6 час.
Владимир Петров
Санёк,  у нас довольно мало - уголовщина сравнительно невелика, потому что молодёжь разъехалась по Западу, зарабатывает по премуществу без криминала. Ну и уроды туда перебрались за динным евро - экспортировали преступность. Если иметь в виду политикум, то ваш генерал Иванов для Латвии фигура невозможная - здесь подворовывают осторожно, ротируют кадры на хлебных должностях, повышают себе оклады и выдают премии и при этом стучат друг на друга непрерывно. Крыс здесь много кишит, но они помельче будут.
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1 час.
Александр Симаков
У вас в Латвии весь бюджет в десять раз меньше, чем бюджет нашего МО.  У вас там и размахнутсья негде.  Что касается уродов, то кто же их сосчитает? К тому же для каждого свои представления об уродах. Одно можно сказать точно, в процентном отношении уродов у вас больше, потому что в нашем понимании вся Латвия - страна-урод.
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9 мин.

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