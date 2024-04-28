ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Хотела было эту тему обойти вниманием и проигнорировать, дабы не набрасывать на вентилятор, уж больно токсическая, но всё-таки не удержалась.
Это преступление
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
В любом случае поменьше, чем у вас в Латвии.
Ответить
6 час.
Владимир Петров
Санёк, у нас довольно мало - уголовщина сравнительно невелика, потому что молодёжь разъехалась по Западу, зарабатывает по премуществу без криминала. Ну и уроды туда перебрались за динным евро - экспортировали преступность. Если иметь в виду политикум, то ваш генерал Иванов для Латвии фигура невозможная - здесь подворовывают осторожно, ротируют кадры на хлебных должностях, повышают себе оклады и выдают премии и при этом стучат друг на друга непрерывно. Крыс здесь много кишит, но они помельче будут.
Ответить
1 час.
Александр Симаков
У вас в Латвии весь бюджет в десять раз меньше, чем бюджет нашего МО. У вас там и размахнутсья негде. Что касается уродов, то кто же их сосчитает? К тому же для каждого свои представления об уродах. Одно можно сказать точно, в процентном отношении уродов у вас больше, потому что в нашем понимании вся Латвия - страна-урод.
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии