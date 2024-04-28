Это преступление

Александр Симаков В любом случае поменьше, чем у вас в Латвии.

Владимир Петров Санёк, у нас довольно мало - уголовщина сравнительно невелика, потому что молодёжь разъехалась по Западу, зарабатывает по премуществу без криминала. Ну и уроды туда перебрались за динным евро - экспортировали преступность. Если иметь в виду политикум, то ваш генерал Иванов для Латвии фигура невозможная - здесь подворовывают осторожно, ротируют кадры на хлебных должностях, повышают себе оклады и выдают премии и при этом стучат друг на друга непрерывно. Крыс здесь много кишит, но они помельче будут.