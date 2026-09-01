SuperJob: русские хотят пенсию от 56 тыс. рублей в месяц в 2026 году

Исследование SuperJob показало, что русские ожидают пенсию более 56 тыс. рублей в месяц для достойной жизни.
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