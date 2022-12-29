Памятка гражданам Российской Федерации о реализации права на бесплатную медицинскую помощь. Перечень бесплатных услуг по полису ОМС

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПАМЯТКА для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в гарантированном объеме без взимания платы в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее — Программа), ежегодно утверждаемой […] Памятка гражданам Российской Федерации о реализации права на бесплатную медицинскую помощь.