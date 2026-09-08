Ульяна Калинина возглавила Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Ирина Пащенко, возглавлявшая ведомство с 2015 года, была отмечена медалью "За заслуги во имя созидания" С 8 сентября 2026 года руководителем Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю назначена советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса Ульяна Калинина, она также стала главным государственным санитарным врачом по региону, сообщила пресс-служба ведомства.