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Ульяна Калинина возглавила Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Ульяна Калинина возглавила Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Ирина Пащенко, возглавлявшая ведомство с 2015 года, была отмечена медалью "За заслуги во имя созидания" С 8 сентября 2026 года руководителем Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю назначена советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса Ульяна Калинина, она также стала главным государственным санитарным врачом по региону, сообщила пресс-служба ведомства.

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