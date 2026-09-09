Уралсиб вошёл в топ-10 банков по приросту вкладов физлиц

Прирост розничного депозитного портфеля банка Уралсиб за июль 2026 года составил 7 млрд рублей, благодаря востребованности вкладов вида «Доход» с доходностью от 8,70% до 13,55% годовых.
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