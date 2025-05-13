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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Маслакова: «Всегда восхищалась Йохауг, она для меня просто нечто. Отречься от всего и вернуться обратно – невероятно»

– Спортсмены вашего возраста во многих видах спорта не имеют международного опыта. Вы следите за Кубком мира и как воспринимаете происходящее там, если никогда этого не пробовали? – Я следила за Кубком мира в этом сезоне, но не за всеми стартами.

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