Госавтоинспекторы Нижневартовского района экстренно доставили в больницу водителя, которому стало плохо

23 сентября к наряду ДПС ОГИБДД МО МВД России «Нижневартовский» в составе старшего лейтенанта полиции Михаила Костинова и лейтенанта полиции Владимира Никулина на 22-м км автодороги Нижневартовск – Радужный обратился 68-летний водитель.