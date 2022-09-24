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Госавтоинспекторы Нижневартовского района экстренно доставили в больницу водителя, которому стало плохо

Госавтоинспекторы Нижневартовского района экстренно доставили в больницу водителя, которому стало плохо

23 сентября к наряду ДПС ОГИБДД МО МВД России «Нижневартовский» в составе старшего лейтенанта полиции Михаила Костинова и лейтенанта полиции Владимира Никулина на 22-м км автодороги Нижневартовск – Радужный обратился 68-летний водитель.

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