Госавтоинспекторы Нижневартовского района экстренно доставили в больницу водителя, которому стало плохо

23 сентября к наряду ДПС ОГИБДД МО МВД России «Нижневартовский» в составе старшего лейтенанта полиции Михаила Костинова и лейтенанта полиции Владимира Никулина на 22-м км автодороги Нижневартовск – Радужный обратился 68-летний водитель.
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