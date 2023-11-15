Маринуем свеклу: закуска на замену скучным салатам

На свеклу рекдо кто обращает внимание, как на овощ для маринования. Между тем, маринованная свекла при правильном подходе становится шикарной закуской, которая сразу же занимает место скучных осенних и зимних салатов.
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