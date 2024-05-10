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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Intel уже выкупила все сканеры High-NA EUV, которые ASML выпустит в этом году Значимос...

Intel уже выкупила все сканеры High-NA EUV, которые ASML выпустит в этом году Значимос...

Intel уже выкупила все сканеры High-NA EUV, которые ASML выпустит в этом годуЗначимость литографического оборудования с высоким значением числовой апертуры (High-NA EUV) для бизнес-плана компании Intel сложно недооценивать, поскольку с его помощью она рассчитывает не только освоить массовый выпуск продукции по технологии 14A к 2026 году, но и выбиться в лидеры контрактного рынка по себестоимости чипов.

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