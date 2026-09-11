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«Газпром»: цена газа в Европе достигла уровней энергокризиса 2022 года

«Газпром»: цена газа в Европе достигла уровней энергокризиса 2022 года

Стоимость газа в Европе превысила 1 тыс. долларов, что характерно для энергетического кризиса декабря 2022 года.

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