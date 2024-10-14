Патриарх Кирилл провел литию об усопших наставниках на Никольском кладбище

В Санкт-Петербурге, на территории Никольского кладбища Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию в память о своих духовных наставниках.
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