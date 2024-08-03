У замглавы МЧС Кубани обнаружили 250 млн рублей и более 50 объектов недвижимостиМЧС России Генпрокуратура начала судебный процесс с требованием изъять имущество полковника МЧС Сергея Симоненко и его семьи.
Генпрокуратура требует изъять имущество замглавы МЧС Кубани
Комментарии
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Светлана Соловьева
Сажать однозначно. Все имущество в пользу государства. Хватит воровать.
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17 час.
vagas Karlito
Всё ,всё заработано честным трудом!) А чего спохватились сегодня то? Вдруг стало выясняться что у нас оказывается воруют!?))) Много воруют!)) Со словами и жить хорошо и жизнь хороша!)))))
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15 час.
LD
Leon Dan
Забавно :-) Ну проверка нужна глубокая.
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11 час.
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