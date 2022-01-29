24+18+10 от Домантаса Сабониса помогли «Индиане» выиграть у «Оклахомы»

Форвард «Индианы» Домантас Сабонис стал главным героем матча с «Оклахомой» (113:110 ОТ). Сабонис оформил трипл-дабл – 24 очка (9 из 16 с игры), 18 подборов и 10 передач за 44 минуты.
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