Даниэль Риккардо: У молодёжи будет свой шанс, но не сейчас

Getty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский пилот Visa Cash App RB Даниэль Риккардо заявил, что уйдёт из Формулы 1 в момент, когда почувствует, что уже ничего не сможет добиться в чемпионате мира и сочтёт нужным уступить дорогу молодым гонщикам.
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