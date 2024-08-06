Даниэль Риккардо: У молодёжи будет свой шанс, но не сейчас

Getty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский пилот Visa Cash App RB Даниэль Риккардо заявил, что уйдёт из Формулы 1 в момент, когда почувствует, что уже ничего не сможет добиться в чемпионате мира и сочтёт нужным уступить дорогу молодым гонщикам.