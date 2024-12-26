❗️Аксёнов: Ликвидация ЧС в Крыму – это «наш конёк» Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что какие только ЧС не случались на полуострове за 10 лет и всё решали.
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❗️Аксёнов: Ликвидация ЧС в Крыму – это «наш конёк» Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что какие только ЧС не случались на полуострове за 10 лет и всё решали.