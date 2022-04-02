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Минобороны РФ предоставило сдавшимся украинским военнослужащим жилье и медицинскую помощь в Крыму

Минобороны РФ предоставило сдавшимся украинским военнослужащим жилье и медицинскую помощь в Крыму

Министерство обороны РФ предоставило в Крыму жилищные и медицинские фонды для размещения украинских военных, которые сложили оружие.

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