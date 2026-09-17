Сейчас только ищут повод для начала масштабного конфликта между НАТО и Россией. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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