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Лавров: РФ и КНДР продолжат реагировать на угрозы, исходящие от третьих стран

Лавров: РФ и КНДР продолжат реагировать на угрозы, исходящие от третьих стран

Российская Федерация и КНДР продолжат совместно реагировать на угрозы, исходящие от третьих стран. Об этом заявил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров, который стал собеседником ТАСС.

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