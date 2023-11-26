Повелители эфира. Как изобретение радио изменило мир

Почему споры вокруг создания данного вида связи не утихают по сей день Дискуссия о том, кто изобрел радио, ведется уже более сотни лет среди ученых, знатоков и любителей этого вида связи, а также рядовых граждан с широким кругозором.
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