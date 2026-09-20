Росгвардия Ямала во время рейдов изъяла две лодки и семь сетей

На Ямале во время рейдов по водоемам были выявлены факты незаконного лова ценных видов рыб. У нарушителей арестовали плавсредства и изъяли сети, рыбу выпустили обратно в водоемы, сообщили в пресс-службе Росгвардии по ЯНАО.
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